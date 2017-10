La cucina del Sant'Anna agli onori

Grazie ai suoi piatti equilibrati e stuzzicanti il sous-chef Aldo Lerro ha portato in Ticino il premio Culinary Challenge 2017. Quarto posto per l'Ars Medica di Gravesano.

La Clinica Sant’Anna porta in Ticino il premio Culinary Challenge 2017. Dopo una selezione durata mesi e un’appassionante finale svoltasi lo scorso fine settimana a Ginevra presso la Scuola alberghiera, la giuria presieduta da Pierre Alain Favre, presidente della Délégation Suisse des Disciples Escoffier International, ha incoronato il sous-chef della clinica di Sorengo Aldo Lerro che ha presentato un’entrata a base di pesce e un piatto principale con sella di capriolo, estremamente equilibrati e stuzzicanti. Ottimo piazzamento anche per lo staff della Clinica Ars Medica di Gravesano, piazzatosi al quarto posto pari merito con l’altra clinica finalista. Il concorso ha riunito tutte le brigate di cucina delle 16 cliniche del gruppo Swiss Medical Network e gli apprendisti di cucina, in rappresentanza di tutte le regioni della Svizzera.

Il tema del concorso era d’attualità poiché dedicato all’ “autunno”. Il compito assegnato era di preparare, per otto persone in un tempo massimo di due ore, un’entrata a base di pesce con un paniere a sorpresa e la confezione di un piatto principale con la lavorazione di una sella di capriolo, una guarnizione e un contorno a base di polenta, il tutto rispettando rigorosamente la filosofia di “Sapori & Equilibrio”.

Questo ambito premio ricompensa, in particolare, l’impegno e l’attenzione della brigata della cucina della Clinica Sant’Anna, che ha saputo creare, con genuinità e un estremo equilibro di pietanze di stagione e condimenti delicati, un’impronta culinaria per le cliniche del gruppo.

(Red)