La Formula E presto a Zurigo

La prima corsa automobilistica della Svizzera di Formula E si terrà a Zurigo il prossimo 10 giugno su un circuito di 2,46 chilometri. Mancano ormai soltanto alcune autorizzazioni puramente formali.

"Ci troviamo nella fase delle autorizzazioni di dettaglio", hanno indicato oggi gli organizzatori in un incontro con la stampa. Il Municipio di Zurigo aveva dato la sua autorizzazione di massima lo scorso mese di ottobre. I consensi ancora mancanti sono quelli che riguardano le acque reflue e la corrente necessaria per la manifestazione. Anche se resta ancora molto da preparare, gli organizzatori si dicono a questo punto sicuri che la gara si farà.

Quella di Zurigo sarà la prima gara automobilistica su circuito organizzata in Svizzera dal 1954. Nel dicembre del 2015 il Consiglio federale ha adottato una deroga al divieto per le gare automobilistiche decretato in seguito ad un gravissimo incidente del 1955 a Le Mans, in Francia. La deroga interessa soltanto le gare con auto elettriche.

Alla fine del 2015 pareva che Lugano sarebbe stata la prima città elvetica ad accogliere una tale competizione. Il progetto è però fallito dopo la rinuncia dello sponsor principale e Zurigo ha inoltrato, con l'appoggio della città sul Ceresio, una candidatura per lo "Swiss ePrix".