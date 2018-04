"La legge sulle armi dev'essere più severa"

La Svizzera deve associarsi all'inasprimento europeo della legislazione sulle armi. In vista del prossimo dibattito in Parlamento sul progetto del Consiglio federale è stata fondata una "piattaforma per una legislazione del futuro sulle armi" con l'obiettivo, tra gli altri, di completare il testo, già minacciato da referendum dalla Federazione svizzera dei tiratori.

Il Partito socialista, la Federazione svizzera dei funzionari di polizia, l'organizzazione di categoria dei medici psichiatri e psicoterapeuti hanno unito oggi le loro voci a Berna. A loro si associano anche altre organizzazioni religiose, sociali e mediche.

Direttiva europea

Il Consiglio federale ha appena consegnato alle Camere federali il suo progetto di applicazione attenuata di una direttiva dell'Unione Europea (UE) sulle armi.

La nuova disposizione non si applica ai cacciatori. Nessun cambiamento neppure per le armi di servizio: i cittadini potranno ancora tenere l'arma dell'esercito con il relativo caricatore da venti cartucce e continuare a utilizzarla per il tiro sportivo, una volta prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare. I tiratori non dovranno essere sottoposti a test medici o psicologici e non dovrà essere creato un registro centrale delle armi.

Limitare l'accesso alle armi

La "piattaforma per una legislazione del futuro sulle armi", pur riconoscendo che il progetto del Consiglio federale va nella giusta direzione, critica il fatto che questo adotti solo molto parzialmente la direttiva europea sulle armi. Per questo motivo vengono formulate proposte al Parlamento per rafforzarlo. Si tratta prima di tutto di limitare l'accesso alle armi da fuoco per impedire il più possibile suicidi e omicidi, in particolare nell'ambito della violenza domestica.

Gli ultimi giri di vite hanno dato i loro frutti. Nel 1998 vi erano ancora oltre 460 morti da arma da fuoco. Oggi ve ne sono 200 all'anno, troppi, secondo la coalizione.

(Ats)