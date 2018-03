La miglior reputazione è di Migros

Migros mantiene per la quinta volta di seguito la posizione al vertice tra le aziende più rinominate della Svizzera. La speciale classifica, stilata dall'istituto di ricerche di mercato GfK e pubblicata oggi, vede inoltre Rega in testa alle organizzazioni senza scopo di lucro.

La Top-5 delle aziende con la miglior reputazione viene completata da Ricola, Lindt&Sprüngli, Zweifel e Coop. Rispetto allo scorso anno, GfK ha deciso di compilare una lista separata per le organizzazioni senza scopo di lucro. L'assenza di Rega ha dunque permesso a Ricola, Lindt&Sprungli e Coop di recuperare delle posizioni; stabile invece l'azienda produttrice di patatine chips.

La Guardia aerea svizzera di soccorso, nella speciale graduatoria separata, precede la Croce Rossa Svizzera, la Fondazione svizzera per paraplegici, l'Aiuto Svizzero alla Montagna e Spitex.

Gfk, in collaborazione con l'Università di Zurigo, ha intervistato tra la metà di gennaio e la metà di febbraio 3'500 persone residenti in Svizzera per entrambe le classifiche.

In seguito alle vicende degli scorsi mesi, alcune aziende hanno registrato una netta perdita di posizioni. È il caso di Autopostale, sceso di cinque posti in 19esima posizione, a causa dello scandalo delle sovvenzioni scoppiato all'inizio di febbraio, che ha in parte influenzato gli intervistati nelle loro valutazioni sulla reputazione, indicano i dati raccolti da GfK. Anche Swisscom perde 7 posizioni e occupa attualmente il 20esimo rango della graduatoria: all'inizio di febbraio il fornitore di servizi di telecomunicazione aveva annunciato che sconosciuti avevano ottenuto illecitamente i dati personali di circa 800'000 clienti.

Crollo per Nestlé, che scende di 8 posizioni fino al 29esimo rango. Perdita di reputazione anche da parte di SRG SSR, scivolata dalla 30esima alla 35esima posizione. Nel periodo in cui è stato condotto il sondaggio il popolo svizzero era in piena campagna per la votazione "No-Billag".

Tra le aziende che invece hanno migliorato notevolmente la propria reputazione, in base agli intervistati, vi è Denner (+11, 22esimo rango), che appartiene a Migros, la compagnia di riassicurazione Swiss Re (+14, 26esima) e l'assicurazione Swiss Life (+7, 34esima). Nella Top-10 entra per la prima volta Landi (+2) che si posiziona in nona posizione scavalcando Raiffeisen (10.). La banca è rimasta stabilmente al decimo posto nonostante il procedimento giudiziario che ha coinvolto l'ex Ceo Pierin Vincenz. Il caso aveva fatto notizia solo all'inizio di marzo, periodo nel quale il sondaggio sulla reputazione realizzato dall'istituto GfK era già terminato.

(Ats)