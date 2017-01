La moschea delle ambiguità

La tendenza di alcune moschee in Svizzera ad avere posizioni sempre più radicali è ormai riconosciuta. Ne abbiamo parlato molte volte anche nelle pagine di questo giornale confrontandoci con esperti a livello nazionale come il professore e ricercatore Etienne Piguet o la fondatrice del Forum per un islam progressista Saïda Keller-Messahli.

Protagoniste di questa estremizzazione sono diverse comunità presenti sul nostro territorio alle quali l’islam salafita, tradizionalmente, non sempre appartiene. L’ultimo esempio in ordine di tempo è stato rivelato da un’inchiesta pubblicata ieri dal quotidiano romando Le Temps e parla del caso vodese dell’associazione albanese Dituria che in maggio inaugurerà un nuovo stabile nel Comune di Plan-les-Ouates. I finanziamenti e l’orientamento della nuova struttura lasciano però intendere che dietro ci sia una linea alquanto estremista.

L’inaugurazione avverrà ufficialmente il 20 maggio in un edificio di cui l’associazione ha acquisito le quote nel 2014 per tre milioni di franchi e che ha rinnovato grazie a imprese albanesi che hanno lavorato su base volontaria. Dituria raggruppa infatti centinaia di famiglie che negli ultimi anni si sono avvicinate alla moschea, di esse fanno parte persone provenienti da Albania, Kosovo e Macedonia, residenti a Ginevra e nei dintorni. Si pensi che, durante la grande preghiera di venerdì scorso, almeno 800 persone si sono strette nel centro (che attualmente si trova a Vernier) per poter partecipare. Non male per una comunità tradizionalmente poco praticante, fa notare il quotidiano.

Guida e finanziamenti

In albanese, la parola Dituria significa “il sapere”. Ciò malgrado, il 38enne imam responsabile, Rijad Aliu, del francese non conosce che alcune nozioni base, e questo nonostante lavori a Ginevra da nove anni. È pertanto spesso accompagnato dal presidente dell’associazione Serif Biljali che si assume quindi anche il ruolo di traduttore. Rispondendo alla giornalista i due hanno assicurato che nell’acquisto della nuova struttura, così come nel suo rinnovo, non si è attinto a denaro proveniente dall’estero: bisogna invece ringraziare unicamente la generosità dei membri della comunità.

(MA.MI)

