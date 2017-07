La NZZ lancia l'e-paper per i lettori tedeschi

A due mesi dalle elezioni in Germania la Neue Zürcher Zeitung (NZZ), quotidiano zurighese letto tradizionalmente anche oltre frontiera, lancia un'offerta per i suoi clienti tedeschi: si tratta di un foglio elettronico giornaliero, "NZZ Perspektive", che rappresenta una versione più leggera del normale giornale, senza le parti svizzera, economia e Zurigo.

In Germania lo sguardo pacato esterno dell'NZZ e la sua posizione liberale sono ben visti, si legge in un comunicato odierno. Circa un terzo degli utenti del sito nzz.ch è tedesco. L'editore da domani produrrà quindi un e-paper specificatamente pensato per la clientela germanica, che costerà 10 euro al mese e che andrà ad affiancarsi alla newsletter settimanale già esistente ("Der andere Blick"), pure realizzata per il paese a nord del Reno e che sta avendo successo.

(Ats)