La Posta chiude anche a San Bernardino

Stamattina, alla popolazione di San Bernardino, è arrivata una comunicazione della Posta in relazione alla futura offerta nel Comune. Presumibilmente entro l’inizio della prossima estate i servizi postali a San Bernardino verranno offerti in un’agenzia postale (la cosiddetta "La Posta con partner"), grazie alla nuova collaborazione con l’Ente turistico regionale del Moesano, che gestirà l’agenzia presso la sua sede in centro paese.

"Grazie a questa nuova soluzione potrete continuare a svolgere le vostre operazioni postali a due passi da casa, approfittando inoltre di orari d’apertura interessanti", sottolinea l'ex regia federale nel volantino.

Che cosa ne pensa il Comune?

La Posta è in contatto dal 2009 con le autorità comunali di Mesocco allo scopo di analizzare l’approvvigionamento postale sul territorio comunale. A fine 2016

i responsabili del Gigante Giallo hanno incontrato nuovamente i rappresentanti del Comune e approfondito la valutazione dell’ufficio postale di San Bernardino, al fine di individuare possibili alternative alla configurazione postale attuale.

Nell’ambito dei contatti intercorsi, fa sapere la Posta, sono state esaminate le probabili varianti per continuare a garantire a San Bernardino un servizio di qualità. "Il modello dell’agenzia postale è apparsa la soluzione più opportuna", è stato sottolineato. Dopo aver ricercato a San Bernardino potenziali commerci interessati per la collaborazione con la Posta in termini d’agenzia, il Municipio di Mesocco ha infine sostenuto la creazione di un partenariato con l’Ente turistico regionale del Moesano, che si è messo fin da subito a disposizione.

