"La riunione di Astana può aver successo"

Il consigliere federale Didier Burkhalter ha incontrato oggi a Davos (GR) esponenti di vari Paesi interessati alla crisi siriana - tra cui la responsabile della diplomazia europea, Federica Mogherini - con i quali ha raccolto un consenso sui prossimi obiettivi e si è detto ottimista sulla riuscita del vertice di Astana. "Questa volta le attese sono realistiche" per l'incontro nella capitale del Kazakistan, organizzato da Russia e Turchia, ha detto Burkhalter all'uscita di una colazione di lavoro con la Mogherini. "Si attende unicamente una conferma del cessate il fuoco e un meccanismo di controllo sul terreno. È poco, ma nello stesso tempo è una grande cosa, ma tutti devono tendere a questo obiettivo", ha aggiunto il responsabile del Dipartimento degli affari esteri (DFAE).

Burkhalter ha incontrato intorno ad uno stesso tavolo i rappresentanti di Iran, Arabia Saudita, Giordania e lega Araba. "Per me è un fatto estremamente sorprendente, poiché ho l'impressione che stavolta c'è una volontà di andare verso una soluzione". "Penso - ha ancora affermato - che ci vorrà più tempo di quanto certuni credono e fra questi l'ONU", soprattutto per ciò che riguarda la transizione politica. Per il momento, secondo il responsabile del DFAE, si tratta di fermare la guerra e cominciare a pensare alla ricostruzione.

Burkhalter ha inoltre detto di aver molto apprezzato che proprio i suoi interlocutori comincino a pensare alla ricostruzione della Siria, benché "non siamo ancora affatto in questo stadio".

Per ciò che concerne l'eventuale apertura di un ufficio umanitario della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) a Damasco, il consigliere federale è convinto che sarebbe una buona cosa, ma attende di avere tutte le garanzie necessarie affinché l'ufficio possa operare "in totale indipendenza". Negoziati sono in corso con il regime siriano, "ma non sono ancora maturi".

(Ats)