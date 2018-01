La stanza dei bottoni senza veli

di Andrea Bertagni

Oggi il Consiglio federale terrà la prima sua seduta dell’anno. Come sempre a porte chiuse. Anche se non tutto è proprio segreto all’interno della stanza dei bottoni. Si sa ad esempio che ogni nuovo consigliere federale eletto, come lo è stato ad esempio Ignazio Cassis lo scorso novembre, occupa lo scranno appena davanti alla porta d’entrata. Scranno che viene appunto lasciato sempre libero al ministro entrante dagli altri consiglieri federali, compiendo una rotazione antioraria delle scrivanie poste a semicerchio. Anche la ripartizione dei Dipartimenti viene decisa in occasione dell’elezione di un nuovo consigliere federale. A livello formale questa decisione viene presa durante la prima seduta ordinaria, a cui partecipa il nuovo ministro.

Ogni seduta di Consiglio federale, è risaputo, si svolge di mercoledì. I primi a prepararsi, alle 7 di mattina, sono, a Palazzo federale Ovest, i responsabili della Cancelleria federale, che apportano gli ultimi aggiornamenti all’ordine del giorno. I temi trattati a ogni seduta sono almeno 100. Sì, 100. Una quantità enorme di dossier, che vengono preparati e in parte già trattati dall’Amministrazione federale. Inoltre sono divisi in categorie.