La strategia svizzera in vista della Brexit

da Londra Gioia Palmieri



I funzionari britannici e dell'UE hanno lanciato lunedì un nuovo round di colloqui sulla Brexit con il timore che la Gran Bretagna possa uscire dall'Unione senza aver ottenuto un accordo commerciale. Le ultime discussioni sulla Brexit - che si terranno a Bruxelles - cercheranno di affrontare il lungo elenco di questioni che rimangono irrisolte con la Gran Bretagna prima della data ufficiale di uscita prevista per il 29 marzo 2019. Le nazioni dell'UE stanno anche elaborando piani di emergenza nel caso in cui i colloqui commerciali, che dovrebbero essere completati in autunno, finiscano con un fallimento. Tra queste anche la Svizzera. Attualmente nel Regno Unito vivono circa 35mila cittadini svizzeri. Dopo la Francia, l’Italia e la Germania, la Gran Bretagna ospita la comunità più grande di espatriati rossocrociati in Europa. Molti di loro sono professionisti qualificati profondamente coinvolti nella fitta rete di scambi culturali e commerciali tra i due Paesi. Le loro preoccupazioni sono state prontamente prese in considerazione da tutto il team dell’Ambasciata Svizzera a Londra sulla base della strategia chiamata “Mind the gap”, adottata dal Consiglio federale nell’ottobre 2016, pianificata per prevenire e affrontare le ripercussioni della Brexit. Abbiamo incontrato l'Ambasciatore Svizzero a Londra, Alexandre Fasel, e condiviso con lui le principali preoccupazioni dei cittadini svizzeri che vivono oltremanica.

Che tipo di relazioni ci sono tra CH e la Gran Bretagna?

Ci sono circa 35.000 cittadini svizzeri in Gran Bretagna che promuovono in modo permanente gli scambi culturali e commerciali tra i nostri due paesi mantenendo così vivi i lunghi rapporti d’amicizia tra le due nazioni. La rappresentanza ufficiale della Svizzera in Gran Bretagna è direttamente incaricata nel garantire, mantenere e sviluppare tali legami su base giornaliera. Il punto di partenza è che abbiamo un rapporto economico, commerciale e finanziario estremamente stretto con la Gran Bretagna. La Svizzera è tra le prime 10 destinazioni per le esportazioni di beni nel Regno Unito a livello globale. Siamo il terzo mercato di esportazione non-UE per le merci del Regno Unito dopo gli Stati Uniti e la Cina. Ancora più rilevante è il legame che abbiamo riguardo l'esportazione di servizi: la Svizzera è il quarto mercato più importante al mondo per il Regno Unito, con oltre il triplo del valore dei servizi esportati in Cina. La Svizzera è inoltre il settimo più grande investitore diretto estero nel Regno Unito. Ci sono più di 150 voli di linea giornalieri tra i nostri Paesi, un altro dato che conferma quanto siano intrecciate le nostre rispettive economie.

