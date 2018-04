"La Svizzera non è un'isola felice"

A mettere in guardia è il comandante delle Forze aeree Müller, ricordando che la Confederazione è parte dell'Europa. E non manca un accenno all'acquisto dei caccia.

La Svizzera non è un'isola felice, attenzione a non sviluppare un falso senso di sicurezza assoluta, perché le cose possono cambiare rapidamente: la messa in guardia giunge dal comandante delle Forze aeree Bernhard Müller, che oggi all'aerodromo di Emmen (LU) ha tenuto il suo rapporto annuale.

Quanto sta succedendo nel mondo - tensioni fra potenze, riarmo, ecc. - deve spingere a ripensare il quadro generale, ha affermato il divisionario 61enne. "Facciamo fatica a capire che si sta tornando a un nuovo tipo di guerra fredda", ha aggiunto.

Sebbene gli svizzeri non pensino alle minacce come a un rischio diretto bisogna ricordare che il paese non è isolato, è una parte dell'Europa, argomenta Müller. "Anche noi ci dobbiamo chiedere: quanto è ancora stabile l'Ue?". Nessuno può sapere come si svilupperà la situazione.

Il numero uno dell'aeronautica - in carica dal primo gennaio - non ha mancato di affrontare il tema Air2030, il programma di acquisto di nuovi aerei da combattimento e di un nuovo sistema di difesa terra-aria. A suo avviso si tratta di "un'opportunità unica" per mantenere una credibile capacità di difendersi, in ultima analisi la ragion d'essere di un esercito.

"Dobbiamo fare tutto il possibile per convincere il popolo dell'importanza di questo programma di acquisti", sottolinea Müller, che ha un passato di capo-istruttore militare. Si tratta di un pacchetto completo che, con la sua spesa massima di 8 miliardi di franchi, è sostenibile dal profilo finanziario. Sempre secondo l'alto ufficiale il fatto che il Consiglio federale e il Parlamento potranno decidere quando affrontare le singole questioni specifiche è un grande vantaggio, perché permetterà di evitare gli errori commessi in occasione del fallito tentativo di acquistare i jet Gripen.

(Ats)