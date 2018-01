L'A2 resta chiusa dopo la colata di fango

Lo scoscendimento in territorio urano ha coinvolto un veicolo e provocato danni ingenti alle carreggiate e all'infrastruttura. Specialisti sul posto per verificare la situazione.

Rimane ancora bloccato il collegamento nord-sud attraverso l'autostrada A2 del San Gottardo dopo la colata di fango avvenuta ieri sera intorno alle 21.30 nel Canton Uri. Ricordiamo che il traffico è interrotto, a tempo indeterminato e in entrambi i sensi, fra Amsteg e Göschenen.

Lo scoscendimento, avvenuto per la precisione nel territorio del comune di Gurtnellen (UR), ha coinvolto un veicolo. Non vi sono feriti, ma i danni alle carreggiate e all'infrastruttura sono ingenti, ha indicato la polizia cantonale.

Stamattina gli specialisti verificheranno nuovamente la situazione. Agli automobilisti in transito sull'asse nord-sud viene consigliato di deviare sul San Bernardino. Va comunque notato che la situazione in montagna è dappertutto tesa per via della neve: sull'arco principale della Alpi vige il pericolo di valanghe 5, il massimo della scala europea.

(Red/Ats)