L'arrivo di Trump in Svizzera

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è atterrato alle 11:25 a Davos (GR), ha constatato un giornalista dell'ats sul posto. Trump, non accompagnato dalla First lady Melania, era giunto a bordo dell'Air Force One all'aeroporto di Zurigo-Kloten verso le 10:10 e ha poi continuato il viaggio verso la località grigionese a bordo di un elicottero.

Verso le 10:50 di stamani un convoglio di otto elicotteri composto da Superpuma svizzeri e Black Hawks americani è poi partito alla volta di Davos. L'inquilino della Casa Bianca è poi salito su una delle auto di servizio che lo aspettavano per andare verso l'hotel dove alloggerà. L'atterraggio e il trasferimento all'aeroporto di Zurigo si sono svolti secondo i piani. Skyguide, la polizia cantonale e le Forze aeree hanno avuto parecchio da fare, ha confermato una portavoce dello scalo all'ats.

"Sarò presto a Davos, Svizzera, per dire al mondo quanto è formidabile l'America e come va bene. La nostra economia ora sta avendo un boom e con tutto quello che sto facendo non potrà che andare meglio. Il nostro Paese sta finalmente vincendo di nuovo!": ha twittato Trump poco prima di partire ieri verso le 21:00 locali (le 03:00 in Svizzera) da Andrews, nel Maryland, alla volta di Zurigo sull'Air Force One.

Il presidente Usa è in Svizzera per partecipare al Forum economico mondiale (WEF) di Davos, dove tra gli altri incontrerà la premier britannica Theresa May, il premier israeliano Benjamin Netanyahu, così come il presidente del Ruanda Paul Kagame. Domani avrà un breve incontro pure con il presidente della Confederazione Alain Berset, il ministro dell'economia Johann Schneider-Ammann e il consigliere federale ticinese Ignazio Cassis. L'ultimo presidente americano a partecipare al WEF è stato Bill Clinton nel 2000.

Tutti parlano di Trump

L'arrivo del presidente americano supera per dimensioni qualunque visita precedente alla manifestazione. Moltissimi si sono espressi sulla sua presenza. Tutti hanno voluto dire la loro, persino un taxista della località grigionese, che è parso piuttosto innervosito: "Tutti parlano solo di Trump, sembra quasi che debba arrivare il nuovo Messia". E in effetti pare non esserci discorso in cui non compaia il nome del discusso presidente statunitense.

"Qual è il suo messaggio a Donald Trump?" è la domanda più gettonata al WEF. La premier norvegese e co-direttrice dell'evento, Erna Solberg, ha risposto: "abbiamo bisogno della partecipazione degli Stati Uniti all'arena internazionale, in modo da raggiungere gli obiettivi dello sviluppo globale".

Dure sono state invece ieri le parole della cancelliere tedesca Angela Merkel, che dichiarato: "Oggi, 100 anni dopo la catastrofe della Grande Guerra, dobbiamo chiederci se abbiamo davvero imparato la lezione della storia, e a me pare di no. L'unica risposta è la cooperazione e il multilateralismo". Il riferimento sembra essere al protezionismo e all'isolazionismo dell'amministrazione Trump.

Il presidente del Comitato internazionale della Croce rossa (CICR) Peter Maurer ha invece invitato gli Stati Uniti a fare di più per gli aiuti umanitari. A suo dire, lavori in questo senso nelle zone di crisi stabilizzano le aree interessate, cosa che va a vantaggio anche dell'America. "Potrebbe essere difficile credere nel riscaldamento globale", ha dal canto suo ironizzato il presidente francese Emmanuel Macron, riferendosi alle massicce nevicate che hanno colpito la cittadina grigionese, oltre che alle esternazioni di Trump sul tema. "Fortuna che quest'anno non avete invitato chi è scettico a proposito del global warming!", ha poi aggiunto.

Il consigliere federale Johann Schneider-Ammann si è invece soffermato su temi più concreti, dichiarando che non teme un esodo delle aziende statunitensi verso gli Usa in seguito alla riforma fiscale varata da Trump. Secondo il capo del Dipartimento federale dell'economia (DEFR) la Confederazione offre condizioni interessanti per le imprese.

