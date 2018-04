Lavori pericolosi anche per i minorenni

Il Consiglio federale propone che i ragazzi che concludono la formazione in anticipo possano svolgere questo tipo di lavori senza aspettare di aver compiuto i 18 anni.

I giovani non dovranno più aspettare di aver compiuto 18 anni per svolgere lavori pericolosi nella professione appresa. È questa l'idea del Consiglio federale che ha sottoposto oggi a revisione l'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori.

Sempre più ragazzi concludono il percorso scolastico obbligatorio in anticipo e di conseguenza capita che la formazione venga terminata prima ancora di aver raggiunto la maggiore età, viene spiegato in un comunicato governativo.

Finora i giovani al di sotto dei 18 anni che non erano in formazione non potevano svolgere lavori pericolosi e, pertanto, una volta finito il tirocinio dovevano aspettare la maggiore età prima di poter svolgere attività di questo tipo.

La revisione dell'ordinanza permette a tutti i giovani in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) o di un certificato federale di formazione pratica (CFP), a prescindere dall'età, di esercitare senza restrizioni la professione appresa.

(Ats)