Lavori a Zugo, ritardi verso il Ticino

Il tunnel ferroviario dell'Albis, fra Sihlbrugg e Baar, nel canton Zugo, rimarrà chiuso per quattro fine settimana in gennaio e in febbraio per la posa di nuovi binari. Il tragitto fra Zurigo e il Ticino si allungherà di 30 minuti.

I week end interessati dalla chiusura sono quelli dal 21 al 22 e dal 28 al 29 gennaio, come pure dal 4 al 5 e dal 18 al 19 febbraio, hanno reso noto oggi le FFS. Per i collegamenti fra Zurigo e Lucerna e fra Zurigo e il Ticino sono previste deviazioni e bus sostitutivi che allungheranno il viaggio di circa 30 minuti.

(Ats)