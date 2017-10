Le mille voci dell'universo

di Andrea Bertagni

L’uomo che per primo (insieme ad altri colleghi scienziati) in Svizzera ha ascoltato e guardato in faccia l’universo ha un nome e un cognome. Si chiama Carlo Ferrigno, è ricercatore di astrofisica all’università di Ginevra, e il 17 agosto scorso si è accorto che il cosmo ha tante voci, facendo una scoperta «che apre una nuova epoca».

Il motivo? «Fino al 2015, l’unico modo per conoscere gli astri è stata la radiazione elettromagnetica – ci dice – ora non sarà più così, perché avremo la possibilità di vedere l’universo nei raggi gamma e di ascoltarlo attraverso le onde gravitazionali».

Siamo insomma riusciti ad aprire una nuova finestra sul cosmo.

Sì, è come se in un teatro, prima potessimo solo vedere gli attori in scena e ora con le onde gravitazionali, possiamo anche sentirne la voce.

Cosa è accaduto esattamente lo scorso 17 agosto?

Sebbene dalla fusione di due buchi neri non ci si aspetti un segnale elettromagnetico (composto da raggi gamma, luce visibile, raggi X, onde radio ecc.), con il satellite dell’Agenzia spaziale europea INTEGRAL - posizionato nella sua orbita eccentrica a circa 155mila chilometri di distanza dalla Terra - si è deciso di osservare la regione interessata, distante 1.500 milioni di anni luce e rilevata il tre giorni prima, il 14 agosto, simultaneamente dagli osservatori di onde gravitazionali LIGO negli USA e Virgo in Italia. L’osservatorio INTEGRAL per raggi gamma riusciva infatti a coprire completamente l’area di cielo in questione. Mentre con INTEGRAL facevamo queste osservazioni, senza trovare nulla nel campo visivo, abbiamo ricevuto l’annuncio di un’onda gravitazionale provocata dalla fusione di due stelle di neutroni rilevata dal satellite americano Fermi.

Poco dopo INTEGRAL ha ricevuto un segnale, un debole, ma significativo segnale inequivocabilmente legato all’emissione di onde gravitazionali e al lampo gamma rilevato anche dal satellite americano Fermi; undici ore a seguire, quando la notte è arrivata in Cile, i telescopi ottici hanno trovato la controparte ottica, un paio d’ore più tardi è stata la volta della rivelazione ultravioletta, seguita dall’infrarossa. Fino al 17 agosto, che a seguire dal collasso di due stelle di neutroni, si producessero raggi gamma e onde gravitazionali era una congettura ben articolata in varie teorie scientifiche, ma senza la certezza che fosse effettivamente così. Ora sappiamo che è così. Si può quindi dire che con la rivelazione simultanea di onde gravitazionali e di lampi gamma possiamo capire con molta più chiarezza lo spettacolo che il cosmo ci riserva.