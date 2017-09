Le reazioni al "no" alla riforma delle pensioni

"Dopo il voto odierno contrario alla riforma del sistema pensionistico la strada è libera per una vera riforma che garantisca le rendite AVS": così l'UDC, secondo la quale una piccola maggioranza dei cittadini "ha fatto pendere la bilancia dalla parte giusta pronunciandosi contro un aumento finanziariamente insopportabile delle rendite". Come ribadito durante la campagna di votazion, i democentristi hanno ribadito il loro impegno a ripresentare in Parlamento le parti non contestate della riforma, quali l'aumento dell'età di pensionamento delle donne e il ritocco dell'IVA. Sul fronte della previdenza professionale il partito promette di battersi contro qualunque tentativo di legare questo ambito all'AVS.

Soddisfatto del risultato di oggi anche il Comitato femminile "no all'AVS 2020". Secondo uno dei suoi membri, Manuela Honegger, "dopo il voto odierno l'età di pensionamento delle donne non dovrebbe essere aumentata nel prossimo futuro". A suo avviso, infatti, la riforma non avrebbe portato alcun vantaggio: "I 70 franchi per l'AVS sarebbero stati pagati dalle donne con 1,3 miliardi di franchi". In una soluzione futura si dovrà tenere conto anche di tutto il lavoro non retribuito delle donne, ha concluso.

Le reazioni degli "sconfitti"

Il Consiglio svizzero degli anziani (CSA) prende invece atto con rammarico del rifiuto popolare alla riforma del sistema pensionistico. "Più si aspetta ad intervenire, più i costi rischiano di esplodere in modo incontrollato", afferma l'associazione. A suo avviso, credere che sarà possibile trovare e accettare nuove soluzioni in tempi brevi è illusorio: "L'esperienza insegna che molti sono gli anni necessari per sottoporre al popolo un progetto di riforma: queste tempistiche mettono in pericolo l'esistenza stessa della previdenza della vecchiaia". "Gli avversari del progetto - conclude il Consiglio degli anziani - devono ora dimostrare che non vogliono unicamente destabilizzare se non addirittura smantellare la previdenza sociale".

"Il fallimento della riforma della previdenza 2020 è da ascrivere a un'alleanza contro natura, fra UDC, PLR e frange della sinistra romanda": ha invece commentato la consigliera nazionale del PPD Barbara Schmid-Federer. A suo avviso, spetta ora al mondo economico indicare quali saranno i futuri passi da intraprendere. Barbara Schmid-Federer è anche membro di comitato di Alliance F, l'associazione delle organizzazioni femminili che militava a favore del progetto.

Unia: "Lotteremo contro i tentativi di smantellamento"

Lotteremo con determinazione contro lo smantellamento della previdenza: lo promette il sindacato Unia, prendendo atto del no popolare alla riforma oggi in votazione. Pur innalzando l'età di pensionamento delle donne, la riforma avrebbe rafforzato l'AVS, garantito il livello delle rendite e introdotto miglioramenti per gli occupati a tempo parziale e i disoccupati più anziani, si legge in un comunicato odierno. Secondo Unia le ragioni del naufragio sono molteplici. Numerosi voti contrari dipendono dall'innalzamento dell'età di pensionamento delle donne e dal fatto che i pensionati odierni sarebbero rimasti a mani vuote. Una futura riforma della previdenza per la vecchiaia riuscirà ad avere successo solo se rinuncerà a misure di smantellamento e garantirà miglioramenti anche agli attuali ai pensionati.

La massiccia campagna lanciata dall'Unione svizzera degli imprenditori, dall'Unione svizzera delle arti e mestieri, dal PLR e dall'UDC mirava a impedire il rafforzamento dell'AVS finanziata in modo solidale, prosegue Unia. Il sindacato promette di lottare con determinazione contro ogni tentativo di smantellamento messo in atto dalla destra: l'aliquota di conversione non può essere ridotta in assenza di una compensazione.

Inoltre, un progetto di riforma che non prevede una vera parità tra donne e uomini non riuscirà ad ottenere la maggioranza necessaria per mandare in pensione più tardi le lavoratrici. Unia esclude altresì categoricamente un innalzamento generalizzato dell'età di pensionamento a 67 anni.

La posizione del mondo del lavoro

Il no opposto dagli svizzeri alla riforma della previdenza costituisce un "triste autogol" della sinistra: lo sostiene il vicepresidente di Travail.Suisse Jacques-André Maire, secondo il quale ora si annuncia un lavoro parlamentare "assai delicato", perché entrambi i campi sono arrivati al limite di un compromesso accettabile. Per Maire la frangia romanda della sinistra che ha sostenuto il no si è assunta un rischio considerevole. I grandi vincitori odierni, vale a dire gli esponenti della destra, cercheranno a tutti i costi di separare primo e secondo pilastro, si dice convinto il sindacalista.

Più o meno dello stesso avviso l'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM): "Il popolo ha una volta ancora respinto le utopie della sinistra in materia di assicurazioni sociali". L'USAM ricorda che si tratta della seconda volta nello spazio di un anno che progetti di estensione dell'AVS vengono respinti dal popolo: "Per decenni sarà fuori discussione un aumento delle rendite. Ora si tratta di avviare rapide riforme che assicurino l'equilibrio finanziario del primo e del secondo pilastro sul medio periodo. In una prospettiva di lungo termine un aumento progressivo dell'età di pensionamento sarà inevitabile", conclude.

"Il sistema pensionistico va risanato senza paraocchi ideologici": è questo, secondo la Società svizzera degli impresari-costruttori (SSIC), il mandato che il popolo ha voluto assegnare oggi al mondo politico con il suo no alla previdenza 2020. Occorre riflettere su un modello senza età pensionabile fissa, afferma l'organizzazione padronale. Il punto debole principale della riforma della previdenza è stato il pregiudizio politico: ha dominato il pensiero a compartimenti stagni, si legge in un comunicato diramato dalla SSIC. L'età pensionabile e l'aliquota di conversione, che sono in realtà dei parametri attuariali (cioè di matematica delle assicurazioni), "sono stati sfruttati dalla politica in modo tale che le soluzioni pragmatiche, anziché diventare concrete, si sono allontanate sempre più". Gli impresari-costruttori propongono una soluzione nella quale non vi sia più un'età pensionabile definita e dove tutte le persone attive possano scegliere individualmente il momento e i modi con i quali lasciare la vita professionale. I pensionamenti saranno così delle soluzioni individuali fatte su misura per i singoli dipendenti, basate sul collaudato sistema dei 3 pilastri. Sono da promuovere maggiormente anche i modelli per ditte e settori, conclude la SSIC.

(Red/Ats)