Leibstadt: accesa e subito spenta

La centrale nucleare era stata riattivata ieri dopo un fermo di 6 mesi e in serata è di nuovo stata fermata per un problema al sistema di scarico dei gas. Nessun pericolo.

La centrale atomica di Leibstadt (AG) è di nuovo ferma a causa di un problema al sistema di scarico dei gas in un settore non nucleare. Lo scrive in una nota la società Kernkraftwerk Leibstadt (KKL) che gestisce l'impianto. Non vi sono pericoli per la popolazione.

L'arresto è stato fatto manualmente ieri sera alle 23.30 circa, precisa l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in un comunicato: i rilevamenti effettuati attorno alla centrale non hanno segnalato alcun aumento della radioattività. L'autorità di sorveglianza della Confederazione ha quindi classificato l'incidente a livello "0" sulla scala internazionale di pericolo per la popolazione e per l'ambiente.

La battuta di arresto è intervenuta a poche ore dall'allacciamento alla rete di approvvigionamento elettrico della centrale dopo un fermo di circa sei mesi per complicazioni tecniche. Secondo i gestori dell'impianto, l'incidente di ieri sera non ha tuttavia nulla a che vedere con i segni di ossidazione rilevati nell'agosto 2016 su 47 dei 648 elementi combustibili che costituiscono il cuore del reattore che avevano portato all'interruzione delle attività dell'impianto.

Secondo la KKL, la centrale tornerà operativa lunedì.

(Ats)