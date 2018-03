L'elenco degli stupefacenti si allunga

19 nuove sostanze psicoattive sono state classate come stupefacenti, avendo effetti simili a quelli delle droghe sintetiche. Spesso non se ne conoscono le interazione.

Da oggi ci sono 19 nuovi prodotti nell'elenco degli stupefacenti: li ha inseriti il Dipartimento federale dell'interno (DFI), considerando che le consumatrici e i consumatori ignorano i rischi delle nuove droghe sintetiche.

Le nuove sostanze psicoattive hanno effetti simili a quelli degli stupefacenti. Sono anche chiamate "legal highs", "designer drugs" o "research chemicals". Vengono commercializzate in primo luogo come presunti stupefacenti legali.

Il consumo di queste costituisce un rischio per la salute, avverte il DFI: spesso non si conoscono interazioni e tossicità in caso di assunzione ripetuta o il potenziale di dipendenza. "Poiché la loro struttura è comparabile alle sostanze già sotto controllo, si può ipotizzare un analogo potenziale di dipendenza e abuso". In alcuni casi in Svizzera è già stato riscontrato un uso illecito di tali sostanze come designer drug.

Dal dicembre 2011, 207 sostanze singole e 9 gruppi (derivati) sono stati registrati negli elenchi degli stupefacenti. In tal modo, scrive ancora il DFI, si può combattere efficacemente la diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato nero.

(Ats)