L'Esercito avvia una verifica interna

Dopo i recenti incidenti, come la caduta dell'F/A-18 o la scomparsa di munizioni ad Aarau, le forze armate intendono effettuare un controllo generale dei processi.

Dall’F/A-18 precipitato nella regione del Susten per presunte irregolarità nella comunicazione dell’altitudine, alla scomparsa di munizioni e granate da un deposito argoviese, passando per i colpi di mitragliatrice sparati erroneamente contro un’abitazione nei pressi di Thun: i grattacapi non mancano di certo all’esercito svizzero negli ultimi tempi.

L’aumento degli incidenti e delle irregolarità preoccupa anche il Dipartimento federale della difesa (DDPS), che ha comunicato – in accordo con il capo delle forze armate – l’avvio di una verifica dei processi e delle relative procedure.

Scopo del procedimento, come comunicato dallo stesso DDPS, sarà quello di “verificare se vi sono punti comuni tra i fatti accaduti e di individuare un’eventuale sistematicità”.

Nonostante i recenti incidenti, l’esercito ha comunque voluto sottolineare come l’autoprotezione sia stata rinforzata negli ultimi tempi a seguito degli attacchi terroristici compiuti in Europa: “è stata intensificata la vigilanza di depositi, magazzini e trasporti e i dispositivi di guardia della truppa sono stati controllati nonché adeguati laddove era necessario”.

Le verifiche annunciate, quindi, riguarderanno ora pure le varie interfacce e l’osservanza delle prescrizioni.

Smarrite anche delle granate

È intanto di ieri la notizia che dalla scuola reclute di Aarau non sono state "presumibilmente smarrite" anche delle granate esplosive 11.

Le granate d'esercizio esplosive 11 (EUHG 11 secondo l'acronimo tedesco) sono state utilizzate la prima volta nel 2014. Rispetto a quelle in dotazione in precedenza (EUHG 85) contengono meno esplosivo (83 grammi contro 120), si legge sul sito della Confederazione.

Le indagini sono condotte dalla giustizia militare in collaborazione con la polizia militare e un servizio di tecnica criminale, ha precisato il protavoce dell’esercito Tobias Kühne.

(Red)

