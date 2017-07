Leuthard e Macron: vertice il 18 luglio

La visita sarà l'occasione per discutere delle relazioni tra l'UE e la Svizzera

La presidente della Confederazione Doris Leuthard incontrerà il presidente francese Emmanuel Macron il 18 luglio a Parigi. Il portavoce della responsabile del Dipartimento dei trasporti ha confermato la notizia diffusa dal sito di 24heures. Leuthard avrà colloqui anche con il primo ministro Edouard Philippe. La visita di Leuthard era inizialmente prevista per il 3 luglio, ma era slittata per ragioni di calendario. Stando a quanto indicato dalla presidenza francese la visita sarà l'occasione per discutere delle relazioni tra l'Unione europea e la Svizzera nonché dei rapporti bilaterali, con l'accento su scambi commerciali, innovazione e ricerca, accordo di Parigi sul clima e lotta contro il terrorismo.