Lunghe code per l'Ascensione

Secondo le previsioni sono molte le persone che si metteranno in viaggio per recarsi al sud delle Alpi, le quali dovranno quindi armarsi di molta pazienza.

SuQuest’anno l’Ascensione cade il 25 maggio, un po’ più tardi rispetto agli anni precedenti. Secondo le previsioni di Viasuisse, saranno numerose le persone che approfitteranno del ponte dell’Ascensione per recarsi a sud delle Alpi. Gli automobilisti in transito sull’asse nord-sud dovranno quindi armarsi di molta pazienza. I giorni più critici saranno il mercoledì prima dell’Ascensione e la domenica successiva.

Per molti svizzeri, il ponte dell’Ascensione significa trascorrere qualche giorno nel »salotto soleggiato” della Svizzera, ovvero il Ticino, dove le temperature sono sicuramente più miti rispetto al nord delle Alpi. Oltre al Ticino, anche la vicina Italia attira numerosi turisti provenienti dal nord. Questo provocherà un traffico sostenuto sull’asse di transito della A2, in particolare in prossimità della galleria del San Gottardo. Code o forti rallentamenti – anche se di minore portata - sono attesi anche sul percorso alternativo del San Bernardino (A13).

Numerose le partenze già mercoledì

Le code al portale nord del San Gottardo erano gia attese questa mattina, previsti circa 2 km per poi allungarsi fino a toccare i 6 km verso mezzogiorno. Il picco è atteso tra le 15 e le 19 con code di 9-10 km. La colonna dovrebbe poi diminuire rapidamente e dissolversi verso l’1 del mattino.

Giovedì, giorno dell’Ascensione, gli automobilisti si ritroveranno in coda davanti al portale nord di Göschenen già al mattino presto, verso le 6. Tanta pazienza sarà necessaria fino al primo pomeriggio, quando le colonne potrebbero raggiungere addirittura i 10 km. Concretamente questo significa un’attesa di circa un’ora e 45 minuti prima di entrare in galleria. La circolazione in direzione sud dovrebbe riprendere a scorrere normalmente verso le sera.

Sabato i primi rientri

I primi rientri dal ponte dell’Ascensione sono previsti già nella mattina di sabato. Secondo Viasuisse, le automobili inizieranno ad incolonnarsi davanti al portale sud della galleria del San Gottardo alle 9 di mattina. Le code aumenteranno costantemente fino alle 14.00, poi tra le 14.00 e le 18.00 si arriverà a toccare la lunghezza massima di 9 km. Ma la vera e propria ondata di rientri è però attesa per domenica. Le prime colonne al portale di Airolo sono previste sin dal mattino e aumenteranno soprattutto tra le 14 e le 22, quando toccheranno una lunghezza di 12 km, il che significa tempi d’attesa di almeno tre ore. Il traffico in direzione nord dovrebbe tornare alla normalità solo verso la mezzanotte.

Sul sito del TCS è possibile tenere d'occhio la situazione viaria svizzera.

Quando è meglio mettersi in viaggio?

Per le partenze, Viasuisse consiglia di mettersi in viaggio, se possibile, mercoledì mattina. Prima delle 10.00, le code davanti alla galleria del San Gottardo a Göschenen, non dovrebbero superare i 3 km. Si raccomanda anche d’intraprendere il viaggio giovedì mattina. Fino alle 7 non sono infatti previsti più di 4 km, con tempi d’attesa di un’ora circa.

Per i rientri, sono invece assolutamente da evitare il sabato e la domenica pomeriggio. Chi invece parte sabato in tarda serata, dalle 22 in poi, o nella notte tra domenica e lunedì, dovrebbe riuscire ad evitare le lunghe colonne.

(Red)