Macron a Davos: "La Francia è tornata"

Emmanuel Macron, intervenendo al Forum economico di Davos, ha annunciato con enfasi il ritorno della Francia sulla scena mondiale e ha invocato un nuovo contratto planetario per evitare i danni della globalizzazione. Pena, la vittoria degli estremismi entro i prossimi 10-15 anni. In quest'ottica, l'inquilino dell'Eliseo ha invitato le multinazionali, i cui rappresentanti sono presenti in gran numero nella cittadina grigionese, a rinunciare all'ottimizzazione fiscale a qualsiasi prezzo. Il presidente ha quindi chiesto a chi si batte contro un'Europa più forte e unita di non mettere i bastoni tra le ruote ai paesi più ambiziosi.