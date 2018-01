Maltempo, anche il TCS si mobilita

Situazione storica nelle Alpi vallesane e nel sud-est della Svizzera. Molte valli isolate. Domenica la centrale d'intervento del Libretto ETI ha ricevuto oltre 150 domande d'assistenza.

Secondo gli specialisti dell'assistenza, negli ultimi 20 anni non s'è mai vista una simile situazione. Molte sono le vallate alpine ancora oggi isolate. Nel Vallese, in particolare a Zermatt, nella Valle di Goms, a Zinal, nei Grigioni (Samnau) ed in Austria, numerosi soci TCS in possesso del Libretto ETI, devono prolungare il loro soggiorno sul posto. A tutt'ora, viste le condizioni atmosferiche e stradali, il TCS ha ricevuto oltre 150 richieste per uno o due pernottamenti supplementari. Quale paragone, gli specialisti dell'assistenza alle persone del TCS avevano trattato, in luglio 2017, 60 casi per il terremoto nel Mar Egeo e altrettanti durante le copiose nevicate in Europa dello scorso anno. Nei contatti avuti con i soci, bloccati nelle varie località, il TCS ha costatato un atteggiamento positivo malgrado i disagi.

Tenuto conto delle previsioni meteorologiche, la centrale d'intervento del TCS anticipa une prolungamento della situazione. Visto che numerose strade di montagna sono chiuse e che alcuni mezzi di trasporto son difficilmente usufruibili, il TCS raccomanda, se si desidera raggiungere queste zone alpine, di consultare il sito www.tcs.ch o la sua applicazione per smartphone per permettere di arrivare a destinazione senza inconvenienti.

(Ats)