In marcia per la vita a Berna

Diverse centinaia di antiabortisti di tutta la Svizzera manifestano oggi sulla Piazza federale a Berna. La polizia è presente in forze per impedire disordini e in particolare scontri con giovani militanti di sinistra che hanno organizzato una contromanifestazione.

Nel primo pomeriggio la situazione erano tesa attorno a Palazzo federale, dove le forze dell'ordine hanno adottato severe misure di sicurezza chiudendo tutti gli accessi.

Un centinaio di contromanifestanti ha cercato di disturbare la "marcia per la vita", che si tiene per la prima volta a Berna, con rumori assordanti di fischietti e clacson.

(Red/Ats)