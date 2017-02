Maxi operazione di sgombero a Berna

Membri del gruppo "Oh Du Fröhliche" occupavano abusivamente una casa all'Effingerstrasse. Per opporsi allo sfollamento han lanciato petardi e vernice contro gli agenti.

La polizia ha fatto uscire tutte le persone che stavano occupando abusivamente una casa all'Effingerstrasse di Berna. L'operazione, iniziata questa mattina poco prima delle 8, non è tuttavia ancora conclusa.

Nei pressi dello stabile vi sono infatti ancora fra i 20 e i 30 simpatizzanti degli occupanti. Le forze dell'ordine si trovano sul posto con camion-idranti, ha riferito un inviato dell'ats. Nel frattempo, hanno provveduto a togliere bandiere e striscioni che erano stati esposti: la facciata dell'edificio si presenta dunque di nuovo in maniera normale.

Le persone che si trovavano all'interno dei locali sono state portate in centrale per essere interrogate, ha detto il portavoce della polizia cantonale Christoph Gnägi.

Stamattina, membri del gruppo "Oh Du Fröhliche" si erano rifiutati di uscire dalla casa volontariamente, lanciando petardi e vernice contro gli agenti, che avevano a loro volta risposto sparando proiettili di gomma. Non è noto se vi siano stati feriti.

(Ats)