Medici, la palla passa ai Cantoni

Ieri il Consiglio federale è tornato a esprimersi sulla moratoria dell’apertura di studi medici. Una questione complessa e non poco spinosa che ha tenuto banco sulle prime pagine dei quotidiani svizzeri negli ultimi mesi. Nella sua ultima seduta ordinaria prima della pausa estiva l’Esecutivo ha presentato e posto in consultazione la modifica della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal). Una proposta che poggia su tre distinti livelli. In primo luogo si punta sulla qualità come condizione di ammissione al rimborso obbligatorio. Viene poi stabilito un inasprimento dei requisiti minimi e, dulcis in fundo, ma forse l’elemento più importante, la facoltà dei Cantoni di intervenire più efficacemente per limitare l’incremento dei costi, in particolare attraverso contingenti per specializzazione. Per bocca del Consigliere federale Alain Berset questa proposta prepara il terreno per un sistema di regolamentazione più duraturo e entrerebbe in vigore alla scadenza della moratoria sull’apertura di studi medici, che scade il 30 giugno 2019.

E in Ticino?

Secondo Paolo Beltraminelli, direttore del dipartimento della sanità e della socialità (DSS), si tratta in prima linea di un passo importante per gestire la densità medica sul territorio, anche perchè nei 18 mesi in cui non vi era la moratoria il numero di medici autorizzati a fatturare a carico del LAMal in Ticino è aumentato del 28%. «Positivo è il fatto che tra i requisiti proposti per poter fatturare a carico della LAMal figurino anche requisiti di qualità delle prestazioni offerte dai medici così come la necessità di conoscere il sistema sanitario svizzero» continua il direttore del DSS. «Sarà ovviamente importante che le nuove competenze che il Consiglio federale intende dare ai Cantoni possano anche tecnicamente essere attuate in tempi tali da evitare nuovi buchi al termine dell’attuale moratoria» conclude il Consigliere di Stato.

(Red)