Meno sgravi e più assegni familiari

L’organo di coordinamento composto da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni ha all’attenzione del Consiglio federale le raccomandazioni per un Progetto fiscale 17 (PF17) equilibrato, ritenendo urgente l’adozione e l’attuazione di un nuovo progetto di riforma dell’imposizione delle imprese. Tra marzo e maggio l’organo di coordinamento ha tenuto complessivamente cinque sedute. A una di queste sono stati invitati anche rappresentanti delle città e dei Comuni, in modo da includere nelle raccomandazioni anche le richieste comunali.

L'abbandono della controversa imposta sugli utili con deduzione degli interessi, la limitazione dello sgravio fiscale concesso alle imprese, l'aumento della quota di imposta federale diretta (IFD) destinata ai cantoni e l'incremento degli assegni famigliari. Sono queste le grandi linee del nuovo Progetto fiscale 17 (PF17) presentato oggi al Consiglio federale. Il PF17 è stato elaborato dopo la bocciatura popolare della Riforma III dell'imposizione delle imprese. L'obiettivo è rimasto lo stesso: compensare la prevista abolizione degli statuti speciali per le società holding e quelle di gestione invisi all'Unione europea e all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) con altri strumenti fiscali volti a preservare la concorrenzialità della Svizzera in ambito internazionale, limitando le perdite fiscali per Confederazione, cantoni e comuni.

I prossimi passi

Nel corso del mese di giugno il Consiglio federale deciderà in merito ai parametri. Successivamente il Dipartimento federale delle finanze (DFF) elaborerà un progetto da porre in consultazione. La consultazione dovrebbe durare fino a dicembre 2017. L’adozione del messaggio all’attenzione del Parlamento è prevista per la primavera del 2018.

Secondo l’organo di coordinamento è fondamentale attuare rapidamente il progetto a livello cantonale. I Cantoni devono pertanto portare avanti i loro progetti di attuazione cantonali contestualmente al progetto della Confederazione. Di conseguenza sono costretti a ridurre i termini degli iter legislativi abituali, un punto che l’organo di coordinamento ritiene necessario vista l’urgenza del progetto.

(Ats)