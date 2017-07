Meno tempo davanti alla TV nel 2017

Nonostante la televisione rimanga un importante ingrediente fisso nella vita quotidiana di tanti svizzeri, nel primo semestre del 2017 c’è stato un calo del volume medio di fruizione rispetto all’anno precedente. Lo riporta il tradizionale indice di fruizione di MediaPulse. Il calo più marcato si è registrato nella Svizzera italiana, dove si sono guardati in media 13 minuti di televisione in meno. Il calo è invece stato di 7 minuti nella Svizzera tedesca e di 9 minuti in quella francese. Tale flessione è particolarmente accentuata presso il target giovanile compreso nella fascia di età 15-29 anni, per il quale il consumo medio TV presenta, nel confronto annuale, un calo rispettivamente di 15 minuti (Svizzera tedesca) e 11 minuti (Svizzera francese). In generale, MediaPulse rileva come nella Svizzera italiana la televisione raggiunga ogni giorno tre persone su quattro a partire dall’età di 3 anni. La durata di visione media giornaliera calcolata su tutte le persone (fruitori e non fruitori televisivi) ammonta a circa tre ore. I dati mostrano inoltre con chiarezza che l’attenzione verso il mezzo televisivo varia in funzione delle regioni linguistiche e delle diverse fasce d’età, ma in generale la percentuale della popolazione raggiunta ogni giorno dalla televisione si è mantenuta stabile in tutte e tre le regioni linguistiche. Piace invece sempre più, in tutto il Paese, la fruizione di offerte televisive in differita (la tv on demand). Nella Svizzera italiana, ad esempio, una media del 14% dell’intero consumo televisivo si è già spostato verso la fruizione on demand dei programmi; presso la fascia di età compresa tra 15 e 49 anni, tale percentuale si attesta intorno al 19%.

Conferme per RSI LA1 e LA2

È stato un anno all’insegna della continuità, per la fruizione televisiva della RSI. I canali del servizio pubblico hanno mantenuto infatti la propria posizione di leader sul mercato: nel prime time, la fascia di maggiore ascolto, LA1 e LA2 sono state guardate dal 36,7% del pubblico della Svizzera italiana. A questa percentuale si aggiungono gli spettatori che, nella Svizzera italiana, guardano le televisioni SSR della Svizzera tedesca e francese: altri 4,2 punti percentuali di share. Oltre quattro persone su dieci, quindi, scelgono il servizio pubblico della SSR: il 41,1% di ascolti complessivi. Sull’intera giornata, la quota di mercato dei canali RSI è stata del 28,4%. Si tratta di un risultato notevole, considerato come il 2017 sia un anno privo di eventi sportivi di richiamo. TG, Quotidiano e Meteo sono sempre i programmi più seguiti. Informazione a parte, Patti chiari occupa ben cinque delle prime dieci posizioni con altrettante sue puntate. Quella del 12 maggio dedicata alle “Verdure indigeste” è stata seguita da 65.000 spettatori ed ha staccato sul filo di lana la finale degli Open d’Australia del 29 gennaio tra Federer e Nadal. Un ottimo sesto posto per Storie: il 22 gennaio quasi 56.000 persone hanno guardato la serata sui “#Poliziotti” di Lugano.

Continuità per TeleTicino

Anche quello di TeleTicino è stato un semestre all’insegna della continuità. L’emittente privata di Melide è riuscita a confermare la quota di mercato - pari all’1,1% - che è rimasta stabile. Sono invece diminuiti i contatti, a 47.900, ma sono aumentati i minuti di visione, passati da 12,1 a 13. «Siamo soddisfatti», ha commentato la direttrice Prisca Dindo, «significa che il nostro palinsesto ha tenuto e che è ancora interessante».

(Red)