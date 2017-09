Meno voli, ma più passeggeri per Swiss

Swiss ha trasportato in agosto 1,63 milioni di passeggeri, lo 0,5% in più rispetto allo stesso mese del 2016. Il numero dei voli è per contro sceso del 5% a 12'621, ha indicato oggi la compagnia aerea, controllata da Lufthansa.

Il tasso di occupazione è pertanto aumentato di 1,3 punti percentuali attestandosi in media all'88,1%. L'offerta - espressa col totale di posti disponibili moltiplicati per i chilometri percorsi - si è ridotta dello 0,7%. I posti per chilometro venduti hanno registrato un incremento dello 0,8%.

L'intero gruppo Lufthansa ha visto i viaggiatori raggiungere quota 12,5 milioni (+17,4%), con un coefficiente di carico dell'85,8% (+1,2 punti). Il numero dei voli è aumentato dell'11%.

(Ats)