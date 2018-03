Mesocco, incidente sulla A13

Sabato mattina, sulla semiautostrada A13 del San Bernardino, a sud dello svincolo di Pian San Giacomo, una persona è rimasta ferita in un incidente della circolazione.

Verso le 9.30, il conducente di un’autovettura con quattro persone a bordo, circolava da San Bernardino in direzione sud. In prossimità del tornante Valei, dopo aver perso aderenza sul fondo stradale bagnato, la vettura è sbandata causando un testacoda. L'automobile incontrollata ha invaso la corsia di contromano proprio nell’istante in cui da sud giungeva un altro veicolo che circolava in direzione di San Bernardino. Tra i due veicoli è avvenuta una collisione fronte-laterale nella quale il conducente diretto a nord ha riportato delle ferite .

I primi soccorsi al malcapitato sono stati prestati dall’equipaggio del Servizio Ambulanza del Moesano. Il ferito, è stato in seguito elitrasportato per mezzo dell’elicottero della Rega presso l’Ospedale Regionale di Lugano. Sul posto sono intervenuti oltre alla Polizia Cantonale anche i pompieri del Centro Interventi di San Bernardino coadiuvati dal Corpo Pompieri Alta Mesolcina. Le autovetture coinvolte hanno riportato ingenti danni materiali. Per poter garantire i soccorsi e i rilievi del caso, la semiautostrada A13 è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per un’ora.

(Red)