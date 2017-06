Mesocco, scontro frontale in galleria

Un motociclista 51enne polacco è rimasto ferito ieri, insieme alla sua passeggera di 46 anni, anch'essa polacca, verso le 17, nello scontro frontale con un'auto nella galleria Benabbia sulla semiaustrada A13 all'altezza di Mesocco. L'uomo è scivolato sul fondo stradale bagnato mentre con la sua moto stava percorrendo la A13 in direzione Sud. Scivolando è finito nella corsia contromano, dove si è scontrato con un'auto che giungeva in senso opposto. In seguito la moto ha urtato la parete della galleria ed è stata catapultata nella corsia Sud.

Il 51enne, rende noto la Polizia grigionese, ha riportato ferite medio-gravi, mentre la sua passeggera si è ferita leggermente.

Sulla corsia Sud una seconda moto ha urtato quella a terra, ma per fortuna questo motociclista e la sua passeggiera, entrambi polacchi, come pure il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente, sono rimasti illesi.

I due feriti sono stati portati all’Ospedale San Giovanni di Bellinzona con due ambulanze. I centauri facevano parte di un gruppo di motociclisti provenienti dalla Polonia.

Chiusa per due ore la galleria Benabbia

Per permettere le operazioni di soccorso, la A13 è stata chiusa temporaneamente alla circolazione tra gli svincoli di Mesocco Sud e Mesocco Nord. Il traffico è stato deviato sulla strada cantonale.

Sul posto, oltre alla Polizia cantonale dei Grigioni, due ambulanze, un medico d’urgenza, dipendenti dell’Ufficio tecnico cantonale e il servizio di soccorso stradale.

(Red)