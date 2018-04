Migros ritira gli spaghettini bio

Nell'ambito di una verifica interna è emerso che sulla confezione è assente l'avvertenza riguardante l'ingrediente "uovo intero", fondamentale per i soggetti allergici.

Migros richiama le confezioni di "spaghettini di semola integrale bio" poiché non contengono l'avvertenza riguardante l'ingrediente "uovo intero". Ciò è fondamentale poiché il consumo di questo alimento comporta un rischio per la salute nei soggetti allergici all'uovo di gallina.

Il prodotto in questione, indica Migros in una nota odierna, è stato distribuito per la vendita a partire dal 24 febbraio 2018.

Si tratta del seguente articolo: Spaghettini di semola integrale bio, 500g, numero d'articolo 1041.325, prezzo di vendita 1.90, data minima di conservabilità 01.2020.

L'azienda precisa che chi non è allergico all'uovo di gallina può consumare il prodotto senza alcun rischio. Gli articoli possono essere restituiti in qualsiasi filiale Migros, ottenendo il rimborso del prezzo d'acquisto.

(Ats)