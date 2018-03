Minibus in fiamme sull'A13

Il mezzo ha preso improvvisamente fuoco ieri sera mentre circolava nei pressi di Domat/Ems (GR) in direzione di San Bernardino; grossi disagi al traffico.

Ieri sera, alle 19:15, un minibus che circolava in direzione di San Bernardino ha preso fuoco sulla corsia verso sud dell'A13 nei pressi di Domat/Ems (GR). Nessuno è rimasto ferito, indica la polizia cantonale in una nota odierna.

Le fiamme si sono sprigionate in breve tempo a causa di un "difetto tecnico". Entrambi gli occupanti del veicolo hanno potuto lasciare l'abitacolo per tempo e sono rimasti illesi. I pompieri di Coira, arrivati sul luogo dell'incidente con 14 uomini, hanno potuto domare il rogo in breve tempo.

A causa dei lavori di spegnimento e di sgombero le code di auto in direzione sud hanno raggiunto a tratti la lunghezza di 10 chilometri, precisa la polizia retica nel comunicato.

(Ats)