Mister Prezzi: "La sanità preoccupa"

Digitalizzazione dell'economia e costi della sanità saranno i principali temi nel mirino di Mister Prezzi per il 2017. Lo ha annunciato Stefan Meierhans presentando oggi a Berna davanti ai media il suo rapporto relativo all'anno scorso.

Il costante incremento delle tariffe legate alla sanità continua a inquietare i cittadini e resta uno dei problemi maggiori da gestire per il Sorvegliante dei prezzi, particolarmente sollecitato a questo proposito. Infatti, delle 1'552 segnalazioni ricevute nel 2016 da parte degli svizzeri, la quota maggiore (circa il 15%) riguardava esattamente questo ambito.

Meierhans intende impegnarsi anche nel 2017 allo scopo di "porre un freno all'impennata dei costi e a quella conseguente dei premi delle casse malattia". Confrontando la situazione a livello internazionale, è stato rilevato che nei prossimi anni sarà inoltre necessario migliorare il rapporto qualità-prezzi negli ospedali.

Dal rapporto comparativo si evince come in Svizzera i medicinali costino circa il doppio rispetto a 15 Paesi europei analizzati. Lo studio si basa sui venti principi attivi col maggior fatturato e tiene conto sia dei generici sia degli originali con brevetto scaduto. In questa categoria, vi sono due Paesi - Danimarca e Germania - nei quali i prezzi dei farmaci sono più elevati, ma in entrambi vige un sistema per cui questi importi non si ripercuotono eccessivamente sugli assicuratori malattia.

Secondo Mister Prezzi, è "urgente introdurre rapidamente" anche in Svizzera un sistema simile, così come una verifica annua delle tariffe dei preparati e la possibilità di ricorso da parte di assicuratori e organizzazioni dei pazienti. Meierhans auspica anche un adeguamento dei costi "eccessivi" dell'elenco dei mezzi e degli apparecchi, verificandoli regolarmente con quelli all'estero.

La crescente digitalizzazione dell'economia sta facendo emergere nuove problematiche in materia di diritto alla concorrenza, delle quali il Sorvegliante dei prezzi, che ha sottolineato come "questo processo sia ormai realtà in ogni aspetto della società odierna", si occuperà quest'anno.

Attualmente, Meierhans ha affermato che "la legge federale sulla sorveglianza dei prezzi è sufficiente per contrastare eventuali abusi". Ha poi aggiunto che approfondirà l'argomento su servizi e prestazioni basati su piattaforme online e che, in questo senso, "un inchiesta è in corso su booking.com", portale di prenotazioni alberghiere.

Nel 2016 è stato possibile intervenire per impedire grandi aumenti dei prezzi o favorire abbassamenti in diversi settori, fra cui la Posta e i trasporti pubblici. Con il gigante giallo, Meierhans ha per esempio stipulato un accordo su un pacchetto di misure di 10-12 milioni a favore della clientela. Verranno altresì diminuite le spese relative alle transazioni effettuate con la carta PostFinance.

Mister Prezzi ha anche ricordato le positive trattative con le imprese dei trasporti pubblici, sfociate in disposizioni volte a compensare l'aumento "sproporzionato" della tariffa sugli abbonamenti generali.

Meierhans ha inoltre seguito da vicino l'attuale revisione della legge sulle telecomunicazioni prevista dal Consiglio federale, ritenuta insufficiente per rafforzare la competitività di questo mercato. Tra le raccomandazioni emesse vi è invece la richiesta di abbassare il tetto massimo sia per la linea telefonica unica sia per quella con accesso a Internet in funzione dell'andamento dei prezzi. Stando al sorvegliante, alle compagnie telefoniche andrebbe pure imposto un limite per le spese legate alle chiamate da rete fissa a mobile.

