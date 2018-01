"Moneta piena", si va alle urne

Gli svizzeri saranno chiamati il 10 giugno alle urne per decidere in merito all'iniziativa "Moneta piena" e sulla legge sui giochi in denaro, lo ha deciso il Consiglio federale.

L'iniziativa "Per i soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale", conosciuta anche come "Moneta piena", chiede che solamente la Banca nazionale possa creare denaro.

La nuova legge sui giochi in denaro prevede un blocco generalizzato degli accessi a pagine straniere di giochi online in denaro per meglio proteggere gli utenti e favorire i gestori di strutture legali basate in Svizzera. La normativa permette inoltre ai casinò svizzeri di proporre giochi anche online.

(Red/Ats)