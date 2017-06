A Moutier un voto sotto stretta sorveglianza

Per paura di irregolarità, vi saranno maggiori controlli durante lo spoglio delle schede che determineranno l'appartenenza cantonale del Comune con l'arrivo di 10 giuristi in più.

Per evitare irregolarità nel voto di domani sull'appartenenza cantonale, il comune di Moutier e l'Ufficio federale di giustizia (UFG) hanno deciso di aumentare i controlli durante lo spoglio delle schede. Nella città saranno inviati dieci giuristi supplementari.

Si tratta di collaboratori dell'UFG, chiamati a comparare il documento di legittimazione con il registro elettorale, ha spiegato Jean-Christophe Geiser, responsabile della Questione giurassiana presso l'UFG. La decisione di rafforzare la presenza sul posto è stata presa giovedì sera: "Siamo stati informati di sospette irregolarità", ha aggiunto Geiser.

Alcuni ospiti di case per anziani hanno ricevuto materiale di voto anche se non sono in grado di firmare, ha spiegato. È possibile che le schede siano state distrutte o usate da altri, non autorizzati a farlo. Domani sarà verificato se le tessere di legittimazione non siano state firmate a nome di persone incapaci fisicamente di scrivere, ha concluso Geiser, confermando una notizia diffusa dalla stampa locale.

Sono complessivamente 32 le persone che parteciperanno allo spoglio: 22 membri dell'ufficio di voto e dieci collaboratori dell'UFG. A questi si aggiungono sette osservatori federali, presenti nel locale di voto.

(Ats)