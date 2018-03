Muore sulle montagne dei Grigioni

Un escursionista di 70 anni è stato rinvenuto ieri sera nella zona della Rote Platte. L'allarme era scattato dopo che l'anziano non era rientrato a casa.

Grave incidente in montagna. Un escursionista di 70 anni è morto sulle alpi grigionesi. L'uomo era partito sabato mattina per una passeggiata nella zona della Rote Platte, ma verso sera non aveva ancora fatto il suo rientro a casa. L'allarme è scattato attorno alle 18.30 e la posizione dell'uomo è stata individuata grazie al suo smartphone. Un equipaggio della REGA ha poi avvistato la vittima attorno alle 20.15, ma gli uomini del Soccorso alpino svizzero, una volta raggiunta la posizione, hanno solo potuto constatare la morte dell'uomo.

Il corpo è quindi stato recuperato domenica mattina da un elicottero della REGA.

(Red)