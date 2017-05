Nel 2015 percorsi quasi 37 km al giorno

Nel 2015 ogni abitante di più di sei anni in Svizzera ha percorso in media 36,8 chilometri al giorno, di cui ben il 44% nel tempo libero e il 24% per recarsi al lavoro o a scuola. Due terzi del tragitto giornaliero, della durata complessiva di un'ora e mezzo, è stato effettuato in auto, un quinto in treno e meno di un decimo a piedi o in altro modo. È quanto risulta dall'edizione 2015 del microcensimento "Mobilità e trasporti", che l'Ufficio federale di statistica (UST) pubblica a ritmo quinquennale.

Il documento, di un'ottantina di pagine, mostra che dal 2010 al 2015 i chilometri percorsi in auto sono rimasti pressoché gli stessi: l'aumento del traffico stradale in Svizzera è da ricondurre alla crescita demografica. Nel 2015, il 78% delle economie domestiche possedeva almeno un'automobile. Rispetto all'ultima rilevazione (2010), il grado di occupazione delle vetture è leggermente diminuito, passando da 1,6 a 1,56 persone. Stando alla direttrice dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Maria Lezzi, non si sfrutta abbastanza il potenziale del "car pooling", ovvero l'offerta di passaggi su auto private per condividere il tragitto e i costi del trasporto.

Dal canto loro, gli spostamenti in ferrovia hanno di nuovo guadagnato un po' di terreno, passando dal 19 al 20%. La distanza percorsa in treno per persona e al giorno è aumentata del 6%, grazie al potenziamento dell'offerta e al miglioramento dell'infrastruttura.

A piedi o in bicicletta

Due terzi delle economie domestiche possedevano almeno una bicicletta nel 2015. La quota di coloro che ne possedevano una elettrica è triplicata rispetto al 2010, passando dal 2% al 7%. Quest'ultima viene usata sempre più spesso per andare a lavorare. La sua velocità media supera di un quarto quella delle biciclette classiche (17 km/h contro 13 km/h) e chi la usa percorre tratte più lunghe (4,4 km/h contro 3,3 km/h).

I tragitti a piedi e con altri mezzi pubblici sono per contro notevolmente inferiori, con rispettivamente il 5% e il 4% delle distanze percorse. In media la quota degli spostamenti a piedi è pari a mezz'ora al giorno, precisa ancora l'UST.

Differenze

Dalle cifre pubblicate oggi risulta che le tratte percorse ogni giorno dalla popolazione residente varia molto a seconda delle persone e delle regioni. Gli uomini percorrono in media distanze giornaliere pari a 42 chilometri, le donne di un terzo più corte. I 18-24enni compiono i tragitti più lunghi (48 km al giorno). Gli abitanti degli agglomerati percorrono distanze nettamente più corte (34,8 km) rispetto a quelle di altre regioni (42,5 km) e utilizzano maggiormente i trasporti pubblici.

Tra gli abitanti dei dieci agglomerati più popolosi, quelli di Berna e Winterthur (ZH) presentano le quote più elevate di tragitti percorsi con i mezzi pubblici (rispettivamente il 34% e il 33%). Dal canto loro, Ginevra e San Gallo si situano in testa per gli spostamenti a piedi (8% delle distanze percorse). In generale, la quota dei trasporti pubblici e della mobilità lenta è in aumento negli agglomerati.

Tempo libero

Il tempo libero rimane il motivo di spostamento di gran lunga più importante in Svizzera, con circa il 44% delle distanze giornaliere percorse, anche se si considerano unicamente i giorni feriali (lunedì-venerdì). Seguono i tragitti casa-lavoro/scuola (24%) e quelli per andare a fare acquisti (13%).

Statisticamente, nel 2015 ogni Svizzero ha percorso quasi 25'000 chilometri (pari a oltre mezzo giro della Terra), di cui 11'100 all'estero. I viaggi al di fuori del Paese sono nettamente cresciuti negli ultimi anni, se si pensa che nel 2010 le distanze percorse per questo tipo di spostamenti raggiungevano "solo" i 6'900 chilometri. Oltre un terzo della mobilità annua (in Svizzera e all'estero), ovvero 9'000 chilometri, è stato compiuto in aereo, precisa l'UST.

Per la rilevazione sono state intervistate telefonicamente 57'090 persone.

