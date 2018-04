A Neuchâtel si voterà ancora con un clic

I neocastellani potranno continuare a esprimere il proprio voto per via elettronica fino al 2020. In Svizzera sono circa 114mila le persone che useranno questo sistema.

Il canton Neuchâtel potrà continuare a proporre il voto elettronico nell'ambito di scrutini federali anche nel periodo 2018-2020. L'autorizzazione - fornita dal Consiglio federale durante la sua seduta odierna - è valida a partire dalle votazioni del prossimo 10 giugno.

Dal febbraio 2017, Neuchâtel utilizza il sistema di voto elettronico della Posta, ricorda il governo in un comunicato. Per poter aumentare l'attuale limite del 30% fino al 50% degli aventi diritto, il Cantone deve tuttavia ancora ultimare i lavori di certificazione di sua competenza.

Alla consultazione del 10 giugno, in Svizzera si esprimeranno per via elettronica in totale circa 114mila persone, residenti nei cantoni di Basilea Città, Ginevra, San Gallo, Friburgo e appunto Neuchâtel, imitate da altre 79mila che vivono all'estero, indica l'esecutivo.

(Ats)