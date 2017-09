No alla riforma del sistema pensionistico

ore 14.27: si fa invece sempre più evidente un'ampia approvazione per il decreto federale sulla sicurezza alimentare. Secondo gli attuali dati dell'istituto gfs.bern annunciati alla SRF, i "sì" raggiungono il 79%

ore 14.08: respinto dalla maggioranza dei Cantoni il decreto federale sul finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell'IVA. La riforma del sistema pensionistico è dunque stata respinta. Era infatti necessaria la doppia maggioranza di popolo e cantoni

ore 13.30: il canton uri ha detto "sì" alla sicurezza alimentare (74,8%), no all'aumento dell'IVA (53,8%) e "no" alla Previdenza 2020 (54,8%)

ore 13.26: nel Giura si delinea un sì alla riforma della previdenza vecchiaia 2020 con il 56,1% dei voti, dopo lo spoglio delle schede in oltre la metà dei comuni. L'aumento dell'IVA, in base ai risultati parziali, viene approvato nella misura del 56,6%

ore 13.24: ci sono anche i risultati definitivi nel Canton Zugo: "sì" alla sicurezza alimentare (73,8%), "no" alla aumento dell'IVA per finanziare l'AVS (55%) e "no" alla Previdenza 2020 (57,7%)

ore 13.18: ecco i risultati definitivi del Canton Grigioni: "sì" alla sicurezza alimentare (74,5%), "no" all'aumento dell'IVA (52,7%) e "no" alla Previdenza 2020 (54,2%)

ore 13.11: nei Grigioni si aspetta solo il risultato di Coira per determinare la posizione del Cantone riguardo alla riforma della presidenza proposta dal Consiglio federale. Dopo lo scrutinio di 111 comuni su 112 la Previdenza 2020 raccoglie solo il 45% dei consensi, mentre l'aumento dell'IVA non va oltre il 46%

ore 13.05: il decreto federale sulla sicurezza alimentare sembra sempre più indirizzato verso una netta approvazione. Secondo le prime proiezioni dell'istituto gfs.bern annunciate alla SRF, i "sì" raggiungono il 72%

ore 12.57: Basilea Città approva la riforma della previdenza vecchiaia 2020. Dopo lo scrutinio dei voti per corrispondenza, il "sì" raggiunge il 53,8%, mentre l'innalzamento dell'IVA viene approvato nella misura del 55,5%. Il voto per corrispondenza rappresenta circa il 95% del totale

ore 12.53: quando in Ticino sono stati scrutinati 90 Comuni su 115, prevale di poco il "sì" (53,6%) alla Previdenza 2020 e al Finanziamento dell'AVS (54,9%). Netta invece l'approvazione del decreto sulla sicurezza alimentare: 87,3%

ore 12.45: anche nel canton Vaud si profila un "no" alla riforma della previdenza vecchiaia 2020, con oltre il 51% dei voti. L'innalzamento dell'IVA verrebbe invece accettato nella misura del 51,34%. Finora è stato scrutinato il 63% delle schede

ore 12.37: si va invece verso il "no" per quanto riguarda la riforma della previdenza: lo afferma l'istituto Gfs.bern, che non avanza però cifre limitandosi a parlare di un "trend" relativamente chiaro

ore 12.35: come previsto, il decreto federale sulla sicurezza alimentare sembra indirizzato a una netta approvazione. È quanto si apprende dalle prime proiezioni dell'istituto gfs.bern annunciate alla SRF

ore 12.30: a Ginevra si profila un netto "no" alla riforma della previdenza: dopo lo scrutinio del 95% dei voti la legge federale sulla previdenza 2020 viene respinta con il 60,4% di no, mentre per l'aumento dell'AVS gli sfavorevoli sono il 57,6%

ore 12.20: stando a una proiezione dell'ufficio cantonale di statistica, Zurigo ha approvato i due oggetti in votazione relativi alla riforma della previdenza. Il sì alla Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 viene previsto al 51,5%, mentre il finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell'IVA dovrebbe essere sostenuto nella misura del 55,8%

ore 12.16: stessi risultati anche nel canton Nidvaldo: "sì" al 76%, "no" al 69% e un altro "no" al 61%

ore 12.14: anche il canton Glarona ha detto "sì" alla sicurezza alimentare (69%), "no" alla previdenza per la vecchiaia IVA (61%) e "no" (63%) alla riforma dell'AVS

ore 12.13: i primi risultati definitivi arrivano dal canton Lucerna, dove la popolazione ha votato "sì" alla sicurezza alimentare, con quasi il 76% delle preferenze, "sì" risicato alla previdenza per la vecchiaia IVA con il 50,5% dei voti e no alla riforma dell'AVS (i pareri negativi sono stati quasi il 52%)

A mezzogiorno si sono chiuse le urne in tutta la Svizzera. Ricordiamo che a livello fedarale erano tre gli oggetti sottoposti al voto popolare: il decreto federale sul finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto, la legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 (Previdenza 2020) e il decreto federale sulla sicurezza alimentare (contro-progetto diretto all'iniziativa popolare "Per la sicurezza alimentare", ritirata).

