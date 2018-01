No Billag: "Un attacco al paesaggio mediatico"

Questa l'opinione di un comitato interpartito formato da 160 parlamentari "No a No Billag", fra cui Filippo Lombardi (PPD). Contraria anche l'associazione IFPI Svizzera.

L'iniziativa popolare "No Billag" è troppo radicale e costituisce un attacco frontale contro la diversità del paesaggio mediatico svizzero. È la posizione di un comitato interpartitico - formato da 160 parlamentari di tutti i principali schieramenti - che raccomanda di respingere il testo in votazione il prossimo 4 marzo.

L'iniziativa mette in discussione l'esistenza della SSR, di 21 radio regionali e 13 televisioni locali, hanno ricordato oggi in conferenza stampa a Berna otto rappresentanti del comitato "No a No Billag", fra cui il consigliere agli Stati ticinese Filippo Lombardi (PPD).

Secondo i sostenitori del canone, un "sì" alle urne in primavera rappresenterebbe un serio problema per la coesione nazionale e la democrazia diretta. A loro avviso, la commercializzazione del settore che ne scaturirebbe darebbe maggior potere agli investitori privati, i quali avrebbero così la facoltà di imporre i propri interessi. Significherebbe inoltre la fine delle trasmissioni dedicate alle minoranze.

Produttori svizzeri di musica

L'associazione IFPI Svizzera, che raggruppa una quarantina di produttori di musica, raccomanda di votare no all'iniziativa popolare "Sì all'abolizione del canone radiotelevisivo (Abolizione del canone Billag)" in votazione il prossimo 4 marzo.

A suo avviso, il testo minaccia le principali piattaforme musicali nonché la musica elvetica in generale.

Se l'iniziativa venisse adottata, le conseguenze per la produzione di musica folklorica, di quella classica, del reggae, del jazz e dell'indie rock sarebbero catastrofiche, ha avvertito il direttore della sezione elvetica dell'IFPI (Federazione internazionale dell'industria fonografica).

Dal canto suo il presidente dell'IFPI Svizzera, Ivo Sacchi, non crede che i fornitori commerciali potranno assumersi i costi finanziari attualmente garantiti dalla SSR, come affermano gli iniziativisti.

(Ats)