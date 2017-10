"Non è l’Italia a fare melina"

di Andrea Bertagni

Dispiacere e desiderio di precisare. Sono questi i due stati d’animo prevalenti in Marco Del Panta, ambasciatore italiano in Svizzera, quando si tratta di commentare (su invito del cronista) l’apparente stato d’empasse della firma dell’Accordo sulla fiscalità dei frontalieri, imbastito dai Governi italiano e svizzero nel 2015, ma ancora fermo ai box per non meglio imprecisate ragioni.

Certo, le parole pronunciate lunedì a Lugano dal direttore del Dipartimento federale degli affari esteri uscente, Didier Burkhalter, secondo il quale l’Accordo dovrebbe trasformarsi in realtà a breve, non possono che far piacere. «Anche perché l’Accordo sui frontalieri è nell’interesse di tutti e due i Paesi - annota Del Panta - ma di sicuro non è l’Italia a fare melina».