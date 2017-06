Notte tropicale in tutta la Svizzera

La colonnina di mercurio non è mai scesa sotto i 20 gradi in diverse zone del Paese. Nel sud del Ticino questa soglia è già stata registrata a fine maggio.

Dopo la calda giornata di ieri è seguita una notte tropicale in cui la colonnina di mercurio non è mai scesa sotto i 20 gradi in diverse zone della Svizzera. Nel sud del Ticino questa soglia è già stata registrata a fine maggio.

La torrida notte, secondo i dati raccolti da MeteoSvizzera, è stata rilevata nelle stazioni di Locarno-Monti, Lucerna, Vevey (VD), Basilea e Vaduz. È la prima volta quest'anno che si registra una notte tropicale su larga scala, ha dichiarato oggi all'ats Nicola Möckli del centro meteorologico.

La fine dell'ondata di caldo non è ancora misurabile: per il resto della settimana e l'inizio della prossima le temperature durante il giorno dovrebbero rimanere al di sopra dei 30 gradi. Nella notte tra venerdì e sabato ci si aspettano notti tropicale anche lungo l'Altopiano, ha indicato in una nota odierna MeteoSvizzera.

(Ats)