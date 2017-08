Novemila disoccupati in meno in Svizzera

Il numero degli occupati in Svizzera è aumentato dell'1,3% nel secondo trimestre 2017 rispetto a un anno prima, toccando quota 5,015 milioni. È quanto emerge dall'ultima rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) realizzata dall'Ufficio federale di statistica (UST).

In termini di equivalenti a tempo pieno (ETP), l'aumento rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente ha raggiunto l'1,7%. Al netto delle variazioni stagionali, il numero degli occupati e quello degli ETP sono progrediti tra il primo e il secondo trimestre 2017 rispettivamente dello 0,6 e 0,5%. Più in dettaglio il numero degli uomini occupati è salito dell'1,8%, quello delle donne dello 0,6%. Il numero dei lavoratori stranieri è cresciuto del 2,6% e quello dei lavoratori svizzeri dello 0,7%.

Nel secondo trimestre, secondo la definizione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) risultavano disoccupate 213'000 persone, 9'000 in meno di dodici mesi prima. Il tasso di disoccupazione si è ridotto dal 4,6 al 4,4%. Corretto secondo le variazioni stagionali è diminuito dal 4,9 al 4,7%.

Il tasso si è contratto tra gli uomini (dal 4,5 al 4,0%) ed è rimasto invariato tra le donne (al 4,8%). Una flessione è stata registrata sia per il tasso di disoccupazione dei cittadini svizzeri (dal 3,3 al 3,1%) sia per quello dei cittadini stranieri (dall'8,2 al 7,9%). Il tasso di disoccupazione giovanile (15-24enni) ai sensi dell'ILO è rimasto stabile al 6,9% rispetto a un anno prima.

Il numero dei disoccupati di lunga durata (da un anno o più) si è ridotto da 91'000 a 83'000. Rispetto al totale dei disoccupati, anche la quota di quelli di lunga durata è diminuita, passando dal 40,7 al 39,1%. La durata mediana di disoccupazione si è abbreviata da 279 a 242 giorni.

I lavoratori a tempo parziale erano 1,704 milioni (+6'000 rispetto al secondo trimestre 2016). Di questi, 350'000 erano sottoccupati, ovvero avrebbero voluto lavorare di più ed erano disponibili a farlo a breve termine. Il tasso di sottoccupazione era del 7,2% nel secondo trimestre 2017, in calo rispetto a quello dello stesso periodo dell'anno precedente (7,5%).

Nel primo trimestre la progressione del numero complessivo degli occupati era stata dello 0,6% e il tasso di disoccupazione si era attestato al 5,3% della popolazione attiva.

(Ats)