Nuova ambasciatrice per la Croce Rossa

Si tratta di Friedrun Sabine Burkhalter, moglie del consigliere federale Didier, la quale si impegnerà per promuovere l'opera dell'organizzazione umanitaria.

Friedrun Sabine Burkhalter, moglie del consigliere federale Didier Burkhalter, è la nuova ambasciatrice della Croce Rossa Svizzera (CRS). La sua prima apparizione in questa veste avrà luogo giovedì 23 febbraio nell'ambito dell'iniziativa 2xNatale presso l'associazione cantonale della Croce Rossa di Neuchâtel.

La signora Burkhalter si impegnerà per promuovere l'opera dell'organizzazione umanitaria in Svizzera e all'estero, si legge in una nota odierna.

L'anno scorso la nuova ambasciatrice ha già fatto visita a diversi progetti della CRS. "Le prestazioni della Croce Rossa, come le offerte di sostegno a favore delle famiglie o il servizio visite e accompagnamento, migliorano la vita delle persone e animano il loro quotidiano. Desidero dare il mio contributo affinché il maggior numero di cittadini venga a conoscenza di questi servizi e se ne avvalga", ha dichiarato Friedrun Sabine Burkhalter.

(Ats)