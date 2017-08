Nuova colata a Bondo

Come da previsioni, in Bregaglia, le forti piogge di questa sera hanno provocato una colata di detriti di una certa entità intorno alle 21.30.

Come riferito dalla RSI, le forti piogge che questa sera, giovedì, hanno interessato la Bregaglia hanno provocato, come temuto, una nuova colata di detriti di una certa entità, attorno alle 21.30. Il bacino di contenimento, stando alle prime notizie giunte in redazione, si è riempito rapidamente e ha cominciato a tracimare, con il materiale in movimento verso il paese di Bondo. L'allerta era già scattata nel pomeriggio, quando le autorità avevano avvisato del rischio di un accumulo di sedimenti tale da portare a una nuova frana.