Nuova iniziativa contro la libera circolazione

L'UDC e l'ASNI stanno lavorando a tre scenari possibili per lanciare un'iniziativa popolare per bloccare l'immigrazione di massa dall'UE. L'UDC Ticino si dice soddisfatto.

L'UDC svizzera e l'ASNI, Associazione per una Svizzera neutrale ed indipendente, propongono tre diversi scenari per lanciare una nuova iniziativa popolare volta a bloccare l'immigrazione di massa dall'UE in Svizzera. A comunicarlo è la stessa UDC in un comunicato stampa. Lo scopo è sempre quello, far valere quanto già deciso dal popolo con il sì all'iniziativa UDC del 9 febbraio 2014, che finora non è stata applicata. Il lancio di una nuova iniziativa verrà discussa il 6 maggio durante l'assemblea dell'ASNI. I tre progetti prevedono tutti la disdetta dell'accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE.

L’UDC Ticino fa sapere in un comunicato di aver preso atto "con grande soddisfazione" dell’odierno comunicato dell’UDC Svizzera. "Dopo aver assistito al sabotaggio dell’applicazione dell’iniziativa contro l’immigrazione di massa nel mese di dicembre 2016, questa è un’ottima e attesa notizia in particolare per il nostro Cantone. Durante questi cinque mesi dal sciagurato 16 dicembre 2016, abbiamo avuto modo di sentire l’echeggiare delle voci di molte cassandre. Senza tema di essere smentiti possiamo affermare che le illazioni relative al coraggio e alla decisione dell’UDC nel condurre questa nuova battaglia sono state clamorosamente smentite."

"L’UDC, al contrario, ha dato seguito alle sue promesse e permetterà nuovamente agli svizzeri, e in particolare ai ticinesi, di nuovamente e definitivamente testimoniare la loro volontà di disdire l’accordo sulla libera circolazione. I testi saranno esaminati minuziosamente ma fin dalla prima analisi è possibile affermare che le varianti esplicitano compiutamente la volontà dell’UDC Ticino."

(Red)