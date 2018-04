Ogni giorno 350 giovani si rivolgono al 147

Nel 2017, ogni giorno in media due/tre adolescenti con pensieri suicidi o domande sul tema si sono rivolti ai professionisti di Consulenza + aiuto 147, che si confrontano sempre più spesso con gravi problemi personali di bambini e adolescenti di tutta la Svizzera. Ogni giorno circa 350 bambini e adolescenti ricevono supporto e aiuto dagli oltre 70 consulenti. La percentuale dei contatti per problemi gravi è in costante aumento. Di tutte le richieste ricevute lo scorso anno, il 29,1% riguardava domande relative a crisi personali, pensieri di suicidio, paure e altri argomenti correlati; nel 2009 tale cifra era limitata al 10,9%.

Le occasioni di contatto riguardano spesso paure, stati di depressione persistenti, disturbi del sonno e dell’alimentazione legati ad ansia da prestazione. Per consentire ai giovani di poter discutere quanto prima possibile dei problemi e dello stress che li affliggono, Pro Juventute vuole abbattere ulteriormente le barriere che si contrappongono al contatto con i programmi di consulenza e di supporto. A integrazione dell’attività di consulenza da parte di esperti qualificati, Pro Juventute ha pertanto attivato una peer-chat, dove adolescenti offrono consulenze su base volontaria ai propri coetanei affiancati e supportati da professionisti.

Due o tre contatti al giorno sul tema del suicidio

Nel 2011 la percentuale di consulenze sull’argomento suicidio era pari all’1,5%. Lo scorso anno il 4,7% di tutti i contatti proveniva da adolescenti con pensieri suicidi o domande su questo tema, pari a circa due/tre richieste al giorno. Per i bambini e gli adolescenti che affrontano una crisi personale, la possibilità di avere un colloquio diretto con una persona è molto importante. Il canale telefonico pertanto continua a rivestire un ruolo di grande rilevanza per questi problemi di grave entità, nonostante l’evoluzione nell’utilizzo dei media.

Meno contatti su sessualità e amore

La percentuale di domande sugli argomenti legati alla sessualità e all’amore invece continua a ridursi, dove il tema della sessualità, con l’11,8% di tutti i contatti, occupa oggi solo il terzo posto in classifica dopo la famiglia. Nell’insieme dei temi riguardanti la sessualità, Consulenza + aiuto 147 convoglia ad esempio i contatti per argomenti relativi a gravidanza, contraccezione, orientamento sessuale o sexting.

L’esigenza di ricevere una consulenza personale su questi temi è minore rispetto al passato. Ciò si spiega grazie alla vasta offerta informativa online e alla disponibilità capillare di smartphone e altri dispositivi con accesso a internet tra adolescenti in pubertà, che rendono più semplice affrontare argomenti considerati tabù.

Lancio della peer-chat

Un fattore importante nel percorso di avvicinamento a una consulenza capace di rispondere con ancor maggiore accessibilità alle esigenze dei bambini e degli adolescenti è rappresentato dagli adolescenti stessi. Attraverso il principio di peer-involvement, ossia il coinvolgimento degli adolescenti, Pro Juventute intensifica il proprio programma applicando questo concept anche alle stesse attività di consulenza. A partire dal 9 aprile, i primi cinque consulenti «peer» offriranno supporto ai propri coetanei attraverso un canale chat, inizialmente disponibile il lunedì sera, affiancati da un peer-coach esperto. Questa persona qualificata offrirà consigli, evidenzierà eventuali pericoli, potrà essere coinvolto nella consulenza dagli adolescenti, intervenire direttamente in una chat in caso d’emergenza o attivare eventuali interventi anti-crisi.

Gli adolescenti e i giovani di età compresa tra 17 e 24 anni mettono a disposizione esperienze del tutto eterogenee, accomunati da un impegno straordinario, dalla volontà di aiutare altri adolescenti e di confrontarsi con situazioni gravi sempre nuove.

La peer-chat è accessibile dall’homepage di www.147.ch, dove i consulenti «peer» si presentano con un avatar e un breve profilo anonimo. I giovani in cerca d’aiuto possono scegliere in base all’argomento e alle preferenze personali a chi richiedere una consulenza. La gestione ha sede a Berna e si limiterà in un primo momento alla Svizzera tedesca. Sono tuttavia previsti un potenziamento dell’offerta e l’estensione alla Svizzera francese e italiana.

(Red)