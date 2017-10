"Ogni minuto si riducono le speranze"

Le probabilità di ritrovare in vita i due uomini travolti dalla frana nel Canton Uri sono sempre meno. Lo ha affermato il capo della Polizia urana in conferenza stampa.

Non vi sono praticamente più speranze di ritrovare in vita i due uomini di 26 e 62 anni, entrambi abitanti nel canton Uri, travolti da una frana ieri pomeriggio mentre stavano lavorando a una strada di montagna in territorio di Unterschächen (UR).

Lo scoscendimento aveva interessato anche una terza persona, che era però riuscita a liberarsi e a lanciare l'allarme: soccorsa, era stata poi ricoverata in ospedale dalla Rega.

"Con ogni minuto che passa si riducono le speranze", ha affermato il comandante della Polizia urana in una conferenza stampa a Erstfeld (UR). Nel Cantone la tragedia è molto sentita, ha aggiunto. I famigliari delle due persone che mancano all'appello stanno ricevendo sostegno psicologico.

La strada in questione è uno sterrato che collega Ruosalp e Alplen, due zone molto discoste a rispettivamente circa 1500 e 1900 metri di altitudine in fondo alla Bisistal, una valle che ha la sua origine nella Muotatal svittese. Nel punto dell'incidente la carreggiata è scavata direttamente nella roccia, nel fianco della montagna.

Una foto diffusa dalla polizia mostra sul posto veicoli da cantiere. Il movimento di massi ha interessato da 1500 a 2000 metri cubi di materiale.

Stando a quanto indicato dal responsabile dell'intervento di polizia, Ruedi Huber non è chiaro dove si trovino esattamente i due uomini travolti dai detriti. Attualmente si sta ancora mettendo in sicurezza la zona sovrastante la frana. Solo dopo che questo lavoro sarà finito si potrà proseguire nella ricerca: ci vorrà una settimana.

Al momento dell'incidente il terzetto stava eseguendo interventi di brillamento e di perforazione della roccia. La zona del sinistro non è lontana in linea d'aria dal passo del Klausen, ma è raggiungibile con veicoli solo dal canton Svitto.

(Ats)